واندا نارا: إيكاردي لم يجدد لإنتر ورفض الانتقال ليوفنتوس

وكيلة أعمال إيكاردي تؤكد على أن اللاعب الأرجنتيني جدد مع شركة الملابس وليس النادي الإيطالي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، على أن اللاعب لم يمدد عقده مع النيراتزوري.

نارا كانت قد نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تتطلع إلى عقود تجديد إيكاردي لشركة الملابس الرياضية "نايكي"، يتم تفسيرها بالشكل الخاطئ بأن اللاعب جدد مع إنتر ميلان.

زوجة إيكاردي أضافت خلال تصريحات صحفية، أن اللاعب الأرجنتيني لم يمدد عقده مع إنتر ميلان، ولم يتلقى أي جديد من قبل إدارة ناديه حتى الآن.

واندا نارا تابعت "علينا أن نتحدث بهدوء، هدف ماورو هو البقاء في إنتر ميلان، وعلى أي حال مشكلتنا ليست مالية".

بوجبا نشر هذه الصورة عبر حسابه الرسمي بـ إنستاجرام وطلب من الجمهور أن يكتبوا التعليق المناسب عليها 😂



تُرى ما هو التعليق المناسب 🤔😅



( 📸 : IG\paulpogba) pic.twitter.com/W3uidquNb6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

وكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني اختتم تصريحاتها قائلة "إنهم يريدون أن يرسلوا إيكاردي إلى يوفنتوس، ولكن هدفه هو البقاء في إنتر".

واختتمت حديثها قائلة "إنتر كان يفكر في إجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس، بانتقال إيكاردي مقابل انتقال هيجواين إلى إنتر ميلان، وهو ما يرفضه المهاجم الأرجنتيني، الذي قد يتنازل عن الأموال مقابل الاستمرار مع إنتر ميلان".

وينتهي عقد إيكاردي مع إنتر ميلان عام 2021، وتسعى إدارة ناديه تجديد عقده لمدة موسمين، وسيتم حسم هذا الأمر خلال الأيام المقبلة.