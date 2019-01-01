واندا نارا: إيكاردي يريد التجديد للإنتر لكننا لا نتنبأ بالمستقبل

واندا نارا زوجة الأرجنتيني إيكاردي مهاجم إنتر تؤكد على رغبتهما في تمديد تعاقده وتثير فضول الجماهير بالحديث عن مستقبل غير معروف ينتظر اللاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أثارت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم وقائد فريق إنتر حيرة جماهير النيراتزوري فيما يتعلق بموقفهما من تمديد تعاقد اللاعب مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلت بها واندا ببرنامج "تيكي تاكا" الذي أصبحت ضيفة معتادة على شاشته مؤخرًا وأكدت خلالها أنها وزوجها يريدان الاستمرار في إنتر.

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وقال واندا: "إيكاردي لم يطالب إنتر بأي شيء، ولم أقم أنا بذلك أيضًا، عندما اتصلوا بي وجلسنا على الطاولة كانت المشكلة أنني ظهرت في مظهر الشخص السيء ".

وأضافت: "لم أطلب أي شيء من النادي، يمكننا ان نتصل بأوسيليو ونسأله شخصيًا في ذلك الأمر، إيكاردي إنسان شفاف، كذلك أنا مثله ولهذا أمثله".

وعن مستقبل المفاوضات قال: "النادي لم يحدثني مؤخرًا، لكن هاتفي دومًا مفتوح وسأرد على أي شخص، وإيكاردي دومًا مستعد للاستمرار في علاقته مع النادي".

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واختتمت: "لا أعرف بالتحديد متى سنجلس من جديد لنتحدث عن تمديد التعاقد، لكن بكل تأكيد سنقوم بذلك في وقت ما، بالنسبة لي التجديد سيحدث بنسبة 100% لكنني لست بساحرة، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل".