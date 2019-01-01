واندا مدافعة عن زوجها إيكاردي: ستعود إلى القمة مجددًا

واندا تدافع عن إيكاردي أمام اتهامات جماهير إنتر ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافعت عارضة الأزياء واندا نارا عن زوجها ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان، وذلك بعدما تعرض لصافرات استهجان من قبل جمهور النيراتزوري.

وكان ماورو إيكاردي قد دخل في دوامة من المفاوضات مع إدارة إنتر بشأن تجديد عقده، في الوقت الذي تفننت فيه واندا في إثارة الجدل.

وخسر إنتر ميلان مبارياته الثلاثة الأخيرة، حيث سقط أمام تورينو و بولونيا في الدوري، وأمام لاتسيو في كأس إيطاليا، في مواجهات شهدت أداء هزيلًا لإيكاردي.

وأمام ذلك، دافعت واندا عن زوجها إيكاردي، حيث توجهت له برسالة مفادها أنه سيعود إلى القمة مرة أخرى، وأنه لن يسقط أمام هذه الاتهامات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وأضافت واندا: "هؤلاء يعرفون قيمتك جيدًا، قبطان السفينة لا يمكن أن ينجُ من الغرق بأن يقفز من القارب، عليهم أن يعلموا ذلك جميعًا"

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يذكر أن ماورو إيكاردي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 105 مليون يورو، وهو ما يجعله قريبًا من الرحيل في حالة لم يجدد عقده مع النيراتزوري.