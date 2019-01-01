واندا: انتقال إيكاردي في اللحظات الأخيرة لا يعني عدم وجود خطة

واندا تحركت كثيراً لإنهاء تلك الصفقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت واندا نارا زوجة ووكيلة ماورو إيكاردي أن انتقاله في اللحظات الأخيرة من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان لا يعني أنه لم يكن هناك خطة.

وقالت نارا في تصريحاتها لبرنامج مورفي تيليفي الأرجنتيني:"انتظاري للحظة الأخيرة كان بسبب امتلاكي ورقة رابحة. لا أحد كان يعلم ولا حتى أطفالنا، لم يكن هناك أي عرض جاد من بوكا جونيورز".

وأضافت:"ماورو حزم حقيبة صغيرة وترك البقية لي، الأولاد يذهبون للمدرسة في إيطاليا، لذلك سنعيش بين ميلانو وباريس. كان لدينا 3 خيارات، كان باريس سان جيرمان الأسوأ بينهم، لأني سأضطر للعودة إلى ميلانو مع الأطفال".

وأوضحت:"كان أمامي فرصة تمثيل لاعبين آخرين من أزواج صديقاتي، ولكني لا يمكنني ذلك لأن أمور ماورو باتت أكثر حدة في الآونة الأخيرة، أفعل ذلك لأني أحب ماورو".

يذكر أن اللاعب انتقل لصفوف نادي العاصمة الفرنسية في آخر ساعات سوق الانتقالات، بعد أيام قليلة من اتخاذه لإجراءات قانونية ضد إنتر..