واندا إيكاردي: تألق لوكاكو؟ سيشاهد دوري الأبطال في المنزل

واندا إيكاردي تدافع عن زوجها بطريقتها الخاصة

أثارت واندا نارا ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإيطالية أمس الأحد، بتقليلها من شأن مهاجم إنتر روميلو لوكاكو، وذلك دفاعًا عن زوجها ماورو إيكاري في أحدث حلقات برنامج "تيكي تاكا".

وشهد البرنامج لحظات من التوتر، بعد إطراء المذيع جياكومو على الوحش البلجيكي، وذلك ليس فقط لمساهمته في انتصارات الأفاعي، بل لتعاونه مع زملائه، على غرار ما فعله في مشهد لقطة الجزاء التي تركها لليافع إسبوزيتو، ليوقع على هدفه الأول في مسيرته الاحترافية أمام جنوى.

وقال المذيع "كان مشهد ركلة جزء إنتر جميلاً، إذ شاهدنا مهاجمًا يلعب من أجل الفريق وليس لنفسه، إن قدرة لوكاكو تتمثل في اختيار زملائه في الفريق، ويمكن القول بإن إنتر لديه الآن مهاجم رقم 9 قائد".

هنا شعرت المحامية المثيرة للجدل بالغيرة، لتدخل على الخط دفاعًا عن زوجها، قائلة "سيكون من الرائع أيضًا مشاهدته في المباريات المهمة، فهو لم يسجل في دوري الأبطال، وسيكتفي بمشاهدة ربع النهائي عبر التلفاز، صاحب رقم 9 الأخير (إيكاردي) سجل لإنتر 150 هدفًا".

وبلغت الإثارة ذروتها في حلقة الأمس، عندما رد جياكومو فالنتي على كلمات واندا، قائلاً "كونتي أراد لوكاكو، وبناء على ذلك قام بالتضحية بلاعبين آخرين مثل زوجك من أجله"، وذلك بعدما وصفت الضيفة المدرب أنطونيو كونتي بصانع الفارق الحقيقي في مشروع إنتر الجديد

فقالت زوجة ماكسي لوبيز السابقة "أنا من محبي إنتر, لكني لا أستطيع تحمل قلة الاحترام لأننا نتحدث عن صاحب القميص رقم 9 السابق في حضوري، وأنا رأيته يسجل 150 هدفًا".

وكان إيكاردي قد غادر "جوسيبي مياتزا" الصيف الماضي، ليحيي مسيرته مع باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع أحقية النادي الباريسي في خيار الشراء بعقد نهائي، وخلال هذه الفترة 15 هدفًا من مشاركته في 18 مباراة في مختلف المسابقات.