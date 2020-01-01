والكر: مانشستر سيتي مستعد للأبطال ونستطيع الفوز على أي فريق

هل هذه رسالة تهديد من والكر لريال مدريد؟

أكد كايل والكر، مدافع مانشستر سيتي ، أنّ فريقه قادر على الإطاحة بأي منافس حينما يكون في أفضل مستوياته، مشيرًا إلى حلمه بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري لأجل الرد على خسارة لقب الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 قبل أن يخسره الموسم الحالي لصالح ليفربول.

المزيد من الفرق

وكان الاتحاد الأوروبي قد حرم مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات القارية لموسمين لكن المحكمة الرياضية قبلت الطعن وأسقطت العقوبة.

وقال والكر في حوار مع شبكة " سكاي سبورت " البريطانية: "عدنا من فترة التوقف بأفضل أحوالنا، واستعدنا النسق ونتطلع لتقديم الأفضل. نحن نؤمن بأنفسنا وبالمدرب وبالفلسفة، وأشعر أننا في أفضل أحوالنا ونستطيع الفوز على أي فريق ولذلك أتحمس لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "في موسمي الأول هنا حققت 3 ألقاب وفي الثاني حصدت 4، ولكن ما نفتقده حقًا هو لقب دوري أبطال أوروبا ولذلك أتمنى الفوز به في الموسم الحالي".

المدافع الإنجليزي أردف: "خسارة لقب الدوري الإنجليزي ضربة قوية لنا، ولكن يجب أن نرفع القبعة لنادي ليفربول لأنّه لعب بطولة قوية واستحق الفوز باللقب. الآن يجب علينا التركيز في لقب الأبطال والخروج متوجين بهذا اللقب".

صاحب الـ30 عامًا أشار إلى أنّ تحقيق لقب الدوري مرتين على التوالي كان أهم إنجاز له ولا يمكن تعويض خسارة اللقب سوى برفع ذات الأذنين لأن هذه هي الخطوة المنطقية المقبلة في مسيرة الفريق.

وواصل: "لدينا دافيد سيلفا وفيرناندينيو والثنائي سوف يغادر النادي سريعًا لذلك أتمنى أن يحصدا معنا بطولة دوري أبطال أوروبا قبل الرحيل، فهما يستحقان التتويج بهذا اللقب".

واختتم: "الموسم الحالي ارتكبنا العديد من الأخطاء وبدأت حينما سقطنا أمام نوريتش سيتي ولكننا عدنا في الفترة الأخيرة بأفضل الأحوال وعلينا البناء على ذلك لأجل إصلاح الموسم بالفوز بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ أول مواجهة لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ستكون أمام ريال مدريد في إياب ثمن النهائي على ملعب "اتحاد".