"اتهامات خطيرة" .. والد هالاند يكشف موقف النجم النرويجي من قضية مانشستر سيتي

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يبقى إرلينج هالاند ملتزماً بشكل كامل مع مانشستر سيتي ويتجاهل الضجيج المحيط بالمعارك القانونية للنادي، وفقاً لوالده ألفي. وبحسب التقارير، فإن النجم النرويجي العملاق يحافظ على هدوئه رغم التهديد الملوّح به بفرض عقوبات صارمة في أعقاب حكم مفصلي ضد عملاق الاتحاد.

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إدانة السيتي والعقوبات المحتملة

توصّلت لجنة مستقلة مؤخرًا إلى إدانة مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 تهمة مالية. وخلص القرار إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز استخدم عقودًا "وهمية" لإخفاء تمويلٍ تجاوز 830 مليون جنيه إسترليني على مدى تسع سنوات امتدت من عام 2009 إلى عام 2018.

وقد تمسّك السيتي باستمرار ببراءته، وهو بانتظار نتيجة الاستئناف حاليًا. غير أن هذا الحكم المدوّي ألقى بظلال قاتمة على ملعب الاتحاد، إذ باتت عقوبات قاسية مثل الهبوط إلى الدرجة الأدنى احتمالًا حقيقيًا الآن.

ألفي هالاند يوضّح هدوء المهاجم وتركيزه

رغم الاضطراب خارج الملعب، يبقى هالاند بعيدًا تمامًا عن الضجيج القانوني. وفي حديثه إلى ViaPlay، قدّم والده ألفي لمحة عن حالة المهاجم الذهنية الحالية فيما يستعد النادي للدفاع عن نفسه. وأوضح ألفي قائلًا: "يفكّر إرلينج في لعب أكبر قدر ممكن من كرة القدم، ويركّز على ذلك. أعتقد أننا نحن من هم خارج الملعب نفكّر في الأمر أكثر قليلًا".

وفي تعليقه على التكهّنات التي طال أمدها والتي سبقت القرار الرسمي، أضاف: "حسنًا، لقد كان الأمر يتردّد منذ فترة طويلة، أليس كذلك؟ لذا جاء أخيرًا شيء ملموس يمكن للسيتي كنادٍ أن يواجهه. من الواضح أن هذه اتهامات خطيرة، لكن هناك الآن قضية استئناف قيد النظر، لذا أعتقد أنه علينا أن نظلّ هادئين، وأن نحافظ على رباطة جأشنا، وأن ننتظر لنرى كيف ستؤول الأمور".

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كما أشار إلى صعوبة الموقف العلني الحالي للنادي قائلًا: "لا شيء أكثر مما هو موجود في الإعلام. وقد كُتب الكثير جدًا هناك، ومن جانب واحد تمامًا، كما أرى، أليس كذلك؟ لأنه من الصعب على مانشستر سيتي أن يخرج الآن، في ظل استئناف جارٍ، ويدافع عن نفسه".

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عقوبة غير عادلة للتشكيلة الحالية؟

يثير احتمال فرض عقوبات قاسية تساؤلات حول العدالة، نظرًا لأن المخالفات وقعت قبل تشكيل القائمة الحالية بوقت طويل. وعندما سُئل عمّا إذا كان معاقبة لاعبي اليوم أمرًا ظالمًا، وافق ألفي على ذلك. وأقرّ قائلًا: "نعم، إلى حد ما، قد يشعر المرء بأن تحمّل عقوبة محتملة عن شيء حدث قبل سنوات عديدة… نعم، أقول إن الأمر كذلك".

وأشاد بصلابة غرفة الملابس وسط التدقيق المكثّف. وقال: "لذا نأمل أن يحظوا بجلسة استماع عادلة، ثم سنرى ما إذا كانوا سيتمكّنون في النهاية من إثبات براءتهم. علينا الآن أن ننتظر ونرى فحسب. أعتقد أنهم أبلوا بلاءً أكثر من حسن في الوقوف شامخين خلال هذه المحنة، لأنهم بالطبع واجهوا الكثير من الاتهامات. لذا أشعر أن مجموعة اللاعبين تعاملت مع الأمر بشكل جيد للغاية."

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بانتظار نتيجة الاستئناف والعودة إلى المستوى

في الوقت الراهن، سيركّز الفريق القانوني للسيتي على مواجهة التهم عبر إجراءات الاستئناف، بينما يتعيّن على اللاعبين إعادة تركيزهم إلى أرض الملعب. وكما أشار ألفي، على اللاعبين أن يواصلوا عزل المشتتات خارج الملعب بعد تراجع في المستوى المحلي.

واختتم قائلًا: "علينا أيضًا أن نتذكّر أن هذه أمور يُزعم أنها حدثت قبل سنوات عديدة. ولم يكن للاعبي اليوم أي علاقة بها. لذا فقد لعبوا بشكل جيد. لقد خسروا مباراتهم الأخيرة، لذا حان الوقت للعودة إلى طريق الانتصارات".

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وبالفعل تعثّر السيتي مؤخرًا، إذ تلقّى هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا وبرايتون. وسيسعى رجال إنزو ماريسكا الآن إلى استعادة توازنهم عندما يواجهون آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، قبل العودة إلى المنافسات المحلية أمام نوتنجهام فورست.