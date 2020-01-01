والد هالاند : ابني يعشق رونالدو وتفاوضنا من أجل انتقاله ليوفنتوس

المهاجم النرويجي يعتبر من الأهداف الرئيسية لريال مدريد

اعترف والد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بالدخول في مفاوضات من أجل انتقال ابنه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

المهاجم صاحب الـ20 سنة، انتقل إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، بعد تألقه بصفوف نادي سالزبورج النمساوي.

اللاعب واصل مستوياته المميزة مع الفريق الألماني، ليجذب أنظار العديد من الأندية الأخرى، وأبرزها ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

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وفي هذا السياق قال والده ألف إنج هالاند لصحيفة "توتو سبورت":"تفاوضنا مع يوفنتوس قبل انتقاله إلى دورتموند، كانت تجربة رائعة، حيث ذهبنا لرؤية مباراة إنتر ويوفنتوس على الطبيعة".

واستكمل:"كان يحب بالوتيلي في مانشستر سيتي أيضًا، ولا يشعر بالرضا بسهولة، يتدرب باستمرار ويريد التدريب حتى يصبح الأفضل في العالم، ومن السهل رؤية حماسه تجاه كرة القدم، فهو يسجل هدفين ويشعر بالغضب بعد تبديله لأنه يريد تسجيل الثالث".

وأضاف:"هو يشعر بسعادة كبيرة في دورتموند الآن، ولكنه يحب التحديات الجديدة، لذلك نحن لا نعلم ما سيحدث في المستقبل".

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وأما عن فوز ابنه بجائزة الفتى الذهبي:"لقد ولد ليصبح مهاجمًا، يعشق اللاعبين الذين يسجلون الكثير من الأهداف وخاصة كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش".

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 17 هدفًا في 14 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.