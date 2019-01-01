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والد نيمار يؤكد انضمام نجله إلى تدريبات باريس سان جيرمان اليوم

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Getty Images
والد نيمار يؤكد أن نجله سيسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أكد والد النجم البرازيلي نيمار إن نجله سيسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم من أجل الانضمام إلى معسكر باريس سان جيرمان.

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وكان نادي العاصمة الفرنسية قد اتهم نيمار بالتمرد وعدم حضور المعسكر منذ بدايته بدون إذن النادي.

ولكن والده رد حينها بأن موعد عودة نجله والذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الإدارة هو الخامس عشر من تموز يوليو.

وعقب انتهاء فترة الأجازة المتفق عليها بين اللاعب والإدارة، سيعود اللاعب بشكل طبيعي للانضمام إلى معسكر الفريق.

وبالفعل، أكد والد نيمار أن نجله يستعد للتوجه إلى العاصمة الفرنسية اليوم من أجل الانضمام إلى الفريق كما اتفق مع الإدارة.

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يذكر أن الأخبار التي تتحدث عن اقتراب انتقال نيمار إلى برشلونة قد أخذت منحنيات تصاعدية في الأيام القليلة الماضية.  

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