والد نيمار: ميسي ليس السبب وراء مغادرة برشلونة ولن نرحل لريال مدريد

تعرف على تصريحات والد نيمار بشأن مستقبل نجله وسبب مغادرة برشلونة

أكد والد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أنّ ليونيل ميسي لم يكن السبب وراء خروج البرازيلي من برشلونة نافيًا إمكانية الانضمام إلى ريال مدريد.

نيمار رحل عن برشلونة في 2017 منضمًا إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وقال والد نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نغادر برشلونة هربًا من ظل ميسي ولكن القضية أكثر تعقيدًا من ذلك".

وتابع: "لا يوجد أي مخالفة بالنسبة لعقد ابني مع برشلونة، هناك فقط قضية من الشركة البرازيلية على عمولة لم تحصل عليها من صفقة انتقال نيمار إلى النادي الكتالوني".

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وكيل أعمال نيمار أشار إلى أنّ سبب انتقال اللاعب إلى سان جيرمان يعود لأجل البحث عن مشروع جديد وكذلك المساهمة في تطور الكرة الفرنسية.

واختتم: "ما يقال عن أن نيمار سينضم إلى ريال مدريد لا أساس له من الصحة ولن يحدث".

نيمار سجل 105 هدفًا في 4 مواسم رفقة برشلونة وحصد معهم 10 بطولات.