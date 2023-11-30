والد نجم نابولي يعلنها: "ابني يتمنى اللعب لريال مدريد!"

مباراة خاصة جدًا للنجم المميز

تحدث بادري كفاراتسخيليا والد نجم نابولي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عن أمنيات نجله الجورجي في عالم كرة القدم.

وبعد أن فاز ريال مدريد على نابولي في دوري أبطال أوروبا، تحدث بادري إلى منصة "جيو تيم" عن الكثير من الأشياء التي تخص نجله الموهوب.

تصريحات بادري جاءت كالآتي: "بالنسبة لخفيتشا، كان اللعب ضد ريال مدريد أمرًا مميزًا. لقد كان يحلم دائمًا وأنا مقتنع بأنه لا يزال يحلم باللعب لريال مدريد".

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وأردف: "في عائلتي، الجميع من مشجعي ريال مدريد، ولهذا السبب كانت مباراة خاصة جدًا (نابولي وريال مدريد)".

وارتبط خفيتشا كفاراتسخيليا بالانضمام إلى ريال مدريد، إضافة إلى نجم آخر من نابولي وهو فيكتور أوسيمين، لكن النادي الملكي يجد في هذا المركز اسمًا هو فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى إمكانية لعب رودريجو في هذا المركز.