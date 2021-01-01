والد نجم برشلونة الشاب: رفضنا مانشستر سيتي ويوفنتوس وهذا موقفنا من انضمامه لريال مدريد

إيلاش موريبا نجم وسط برشلونة الشاب يثير الجدل..

أعرب والد إيلاش موريبا نجم وسط ملعب برشلونة الشاب عن سعادته بتواجد ابنه رفقة الفريق الأول بالنادي الكتالوني في هذه المرحلة العمرية مؤكدًا أنهم رفضوا عروضًا من عدة أندية كبرى في أوروبا.

وجاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة آس الإسبانية، حيث تحدث فيها مامادي موريبا عن مستقبل ابنه، وأكد صحة الحديث الذي يدور حول علاقة اللاعب الشاب بنادي ريال مدريد.

واعترف الوالد بأنهم رفضوا عروض من كبار الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة، جاء على رأسهم متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بالإضافة إلى تشيلسي ويوفنتوس.

متى ظهر موريبا؟

موريبا انضم لصفوف برشلونة وهو في السابعة من عمره قادمًا من نظيره إسبانيول، ومن ذلك الوقت وهو في تحسن مستمر ويتطور بشكل ملفت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فاللاعب كان ضمن قلة قليلة من نجوم مدرسة لاماسيا تمسكت بها إدارة الفريق في السنوات الماضية.

بالإضافة لذلك قامت الإدارة بكسر حواجز الرواتب في فرق الشباب من أجل الحفاظ على خدماته في ظل وجود رغبات متكررة من فرق مختلفة في ضمه.

وأراد ثنائي ألمانيا لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ الحصول على خدماته في الصيف الماضي، لكن السكرتير الرياضي في ذلك الوقت إريك أبيدال رفض بشكل كامل.

هل ينضم حقًا إلى ريال مدريد؟

في المقابلة، كان مامادي على استعداد للإجابة على كل الأسئلة التي تم طرحها عليه باستثناء سؤال واحد: "وماذا عن ريال مدريد؟" وعن الاهتمام المحتمل من قبل النادي الملكي باللاعب الاب.

وبعدما تلقى هذا السؤال مباشرة أطلق ابتسامة مصحوبة بصمت غامض، بالإضافة إلى حسم الأمر بكلمات واضحة للغاية: "ريال مدريد؟ لا، الأفضل ترك ذلك الأمر تمامًا، لنتحدث عن شيء آخر".

وأضاف: "نفضل برشلونة، نحن سعداء بما حدث مؤخرًا وسعداء في النادي الكتالوني، علينا أن نشكر كومان كثيرًا على الفرصة التي منحها لابني، ليس لدي أي كلمات أخرى في هذا الصدد".

من هو موريبا؟ خليفة توريه الذي كسرت إدارة برشلونة حاجز الرواتب من أجله!

جدير بالذكر أن هدف موريبا الأول له مع برشلونة جاء في مشاركته الثالثة بالدوري الإسباني بعدما كان قد صنع هدفين من قبل في مواجهتين سابقتين، أي أنه بدأ رحلته مع الفريق الأول بقوة.