والد ميسي: لم أتحدث مع جوارديولا واستمراره صعب جداً

المهاجم الأرجنتيني يقترب خطوة أكبر من الرحيل

رد والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التكهنات الأخيرة، التي انتشرت حول رحيله عن برشلونة والانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

ميسي أعلن رغبته الواضحة والصريحة في الرحيل عن برشلونة، وسط محاولات من إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو من أجل إقناعه بالبقاء.

خورخي ميسي والد اللاعب، توجه اليوم، الأربعاء، إلى كتالونيا للحديث مع النادي الإسباني، لحسم القضية بشكل كامل.

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وقال والد المهاجم الأرجنتيني في تصريحات خاصة لشبكة "كواترو":"لا أعرف حتى الآن القرار النهائي، ولكن من الصعب جداً استمراره في برشلونة".

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وأما عن مفاوضات مانشستر سيتي:"لم أتحدث حتى الآن مع بيب جوارديولا، ولا توجد مفاوضات في الوقت الحالي من أجل انتقاله لهم".

وكان تمرد ميسي قد بدأ بعد العودة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 8/2 أمام بايرن ميونخ.

ورفض صاحب الـ33 سنة الانضمام لتدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد، كما امتنع عن إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، في إشارة واضحة تؤكد رغبته في الرحيل.

يذكر أن العديد من الصحف العالمية، أكدت وجود 3 عروض لميسي، من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر، وسط إصرار كبير من اللاعب على خوض تجربة جديدة.