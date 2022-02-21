والد مبابي: أشجع برشلونة، لكن نجلي ينتمي لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد ويلفريد مبابي والد كيليان نجم باريس سان جيرمان على برشلونة عندما أراد الفريق ضم اللاعب في 2017.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني تلقى ردًا أنهى كل أمالهم في الحصول على النجم الحالي لباريس.

وقال ويلفريد: "أنا مشجع لبرشلونة، لكن نجلي مبابي من مدريد، ولو انضم لكم الآن لن يتمكن من اللعب للريال أبدًا".

وأضاف: "لكنه لو انضم لأي فريق آخر غير برشلونة سيستطيع في المستقبل أن يلعب لصالح ريال مدريد".

واتفق مبابي مع ريال مدريد على الانضمام لهم في الصيف القادم بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بحسب تقارير عديدة، لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يتم حسمه بشكل نهائي.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن باريس سان جيرمان كان قد عرض على مبابي تجديد تعاقده بمبلغ جنوني يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو قادمًا من موناكو في 2017.