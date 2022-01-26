والد الطفل الفائز بقميص مودريتش: "يعيش فوق السحاب لكنه يريد أمرًا إضافيًا"!

قام الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني بلفتة رائعة مع طفل يشجع النادي الملكي يوم الأحد الماضي.

الطفل، الذي توجه إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمشاهدة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2، أراد الاحتفال بذهابه إلى الملعب بالحصول على ذكرى عظيمة، تتمثل في قميص مودريتش.

ماذا حدث؟

الطفل الصغير بالفعل من محبي لوكا مودريتش، حيث تُظهر الصور أنه ارتدى قميص منتخب كرواتيا، لكنه الآن سيكون أكثر بكثير من ذلك.

مودريتش بالفعل منح دانيال الصغير قميصه بعد مباراة إلتشي، وهو ما جعله "فوق السحاب" حسب ما كتب والده عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لكن الطفل الآن يريد أمرًا آخر.

ما هو حلم دانيال؟

من خلال رسالة نشرها عبر "تويتر" قدم والد المشجع الشاب طلبًا خاصًا إلى ريال مدريد، بالحصول على توقيع لوكا مودريتش على القميص الذي منحه إلى دانيال.

وكتب: "مرحبًا ريال مدريد، أنا والد دانيال، الفتى الذي انتشرت صوره بسرعة بفضل ما فعله العظيم لوكا مودريتش".

وأضاف: "إنه سعيد ويشعر كأنه فوق السحاب، أخبرني بالأمس أنه يحلم بتوقيع مودريتش، هل يمكن أن يحدث ذلك؟!".

واختتم والد دانيال: "أخبروني ما يجب أن أفعل من أجل ذلك وسأقوم به، شكرًا جزيلًا لكم وهلا مدريد".

Hola @realmadrid soy el papá de Daniel. El niño que se ha hecho viral gracias al detallazo del gran @lukamodric10 Está feliz, en una nube. Ayer me decía que soñaba con que se la firmará. Podría ocurrir? Decidme que debo hacer para ello y lo haré. Mil gracias y HALA MADRID!! pic.twitter.com/RXtf6R4iOP — ruben maniega (@cepi82) January 25, 2022

سرعان ما انتشرت التغريدة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم إعادة تغريدها 471 مرة حتى لحظة كتابة هذه السطور، بالإضافة إلى حصولها على أكثر من ألفي إعجاب.

والآن، تحاول الجماهير عبر "تويتر" أن تجعل ريال مدريد يلاحظ التغريدة، حتى يتحقق حلم دانيال.

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