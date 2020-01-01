والد ألابا يفتح النار على هونيس ويتهمه بنشر "الأكاذيب القذرة"

الصراع بين دافيد ألابا وإدارة بايرن ميونخ يتواصل من خلال التصريحات

انتقد جورج ألابا والد نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا تصريحات الرئيس الشرفي للنادي البافاري حول المطالب المبالغ فيها للنجم النمساوي من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

وفتح رئيس نادي بايرن ميونخ الشرفي أولي هونيس النار على وكيل أعمال دافيد ألابا في تصريحاته أمس، حيث وصفه بأنه مثل سمكة البيرانا التي تستحوذ على الأموال ولا تشبع.

وردًا على ذلك، رد والد اللاب جورج ألابا ووكيل أعماله بيني زهافي على تصريحات هونيس، وبدا أنهما غاضبان من ادعاءات الرئيس السابق لأبطال الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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وحول ذلك قال جورج ألابا: "أحضرت دافيد إلى بايرن ميونخ عندما كان مراهقًا، على مر السنين، أتيحت لي العديد من الفرص لكي أتولى انتقاله إلى ناد آخر، لكننا كنا مخلصين ونختار دائمًا البقاء مع النادي البافاري"

وأضاف: "لم أكن أتوقع أن ينشر بايرن ميونخ أكاذيب قذرة على الملأ حول مطالبات الرواتب والعمولات بهذه الطريقة من أجل تشويه صورة دافيد ووكلائه بعد ما قدمناه للنادي"

وتابع: "الادعاء بأننا لا نستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد بسبب الأموال والرغبة في الحصول على عمولات هو أحد تلك الادعاءات القذرة التي نرفض أن تقال"

وأردف: " كل ذلك لأننا لم نقبل بالأرقام التي قدموها لنا، لدينا أفكارنا الخاصة حول العقد الجديد ومستقبل دافيد، بالنسبة لي لم أتحدث في أي وقت بالتفصيل عن دفع عمولة شخصية مع المسؤولين في بايرن ميونخ"

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يذكر أن بايرن ميونخ قد ثبّت ألفونسو ديفيس كظهير أيسر بعد المستوى الخارق الذي قدمه في بداية مسيرته مع الفريق، ليعود دافيد ألابا إلى قلب الدفاع ويبدأ الحديث عن احتمالية رحيله للعودة إلى مركزه الأصلي.