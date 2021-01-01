"والدي يطعمني يوميًا" .. نجل سولشاير يسخر من مورينيو بعد حربه الكلامية مع والده

نجل سولشاير يرد على مورينيو

قال نوح سولشاير نجل أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن والده يطعمه كل يوم، وذلك ردًا على الحرب الكلامية بينه وبين جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

وكان سولشاير قد سخر من مورينيو ونجمه الكوري سون، حيث قال إنه لو امتلك ابنًا يمثل مثل لاعب نادي توتنهام لما منحه الطعام، وذلك في حال سقط على الأرض لهذه الفترة واحتاج لزملائه لكي يقوم.

وردًا على ذلك، قال جوزيه مورينيو إن سون هيونج مين محظوظ لأنه يمتلك والدًا أرق قلبًا من سولشاير، قائلًا إنه كأب سيفعل أي شيء لإطعام أولاده مهما فعلوا حتى لو اضطر للسرقة".

وبدوره، ردًا على ذلك، قال نجل سولشاير إن والده يمنحه الطعام كل يوم، مؤكدًا أنه ضحك كثيرًا بعد التشبيه الذي استخدمه والده عقب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأضاف: "لقد كان الأمر مثيرًا ومفاجئًا بالنسبة لي، نعم، ضحكت كثيرًا يوم الأحد أيضًا، أحصل دائمًا على الطعام وفي كل يوم، يمكنني أن أؤكد للجميع ذلك.".

وتابع: "ربما أراد مورينيو فقط إبعاد التركيز عن حقيقة خسارته في المباراة كما يفعل دائمًا، هو يلجأ إلى مثل هذه الحيل لكي يثير الجدل حول أي شيء آخر غير خسارته.

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الجدير بالذكر أنه بذلك الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 63 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة رقم 49 في المركز السابع.