والده كافاني: سيربح كل البطولات مع باريس ولن يقترب من دوري أبطال أوروبا

والد كافاني دائماً في صدام مع ابنه بسبب تلك الآراء

يعتقد والد إيدسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان أن ابنه سيربح كل البطولات المحلية مع فريقه، ولكن لن يقترب من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد كافاني رفقة الفريق الفرنسي، لمواجهة ريال مدريد مساء الليلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

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وقال والد كافاني في تصريحات تلفزيونية: "دائماً أدخل في صدام معه هو يرى أنني شخص تشاؤمي".

وواصل: "ولكني أقول له أنه لن يربح إلا البطولات المحلية مع باريس، أما دوري أبطال أوروبا فسيحصل فيه على المركز الثاني.

وأكمل: "هو سيموت على تحقيق دوري الأبطال، هدفه الدائم هو الحصول على اللقب مع باريس".

ومنذ وصول المهاجم صاحب الـ 32 عاماً إلى باريس في صيف 2013، حقق مع فريقه خمس بطولات دوري، وأربعة ألقاب كأس فرنسا، وسبعة ألقاب سوبر فرنسي.

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إدارة الفريق الفرنسي، تسعى إلى كسر عقدة ذات الإذنين هذا العام، بعد التعاقدات التي قامت بها طيلة السنوات الماضية، والتي كان آخرها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن باريس يتصدر المجموعة الأولى للنسخة الحالية من البطولة، برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.