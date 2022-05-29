والدة مبابي تستغل تتويج مدريد بدوري الأبطال لتفسير اختياره باريس

كشفت فايزة العمري والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، السر وراء رفض نجلها الانضمام إلى ريال مدريد

استغلت فايزة العمري والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تتويج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس السبت على حساب نادي ليفربول، من أجل تفسير اختيار نجلها البقاء في البي إس جي.

ريال مدريد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخه بالتغلب على ليفربول في مباراة النهائي بهدف دون مقابل سجله اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

ريال مدريد دخل في صراع شرس مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، بعد نهاية تعاقده مع البي إس جي، لكن اللاعب الفرنسي قرار تجديد عقده والبقاء داخل حديقة الأمراء لثلاث سنوات قادمة.

والدة مبابي تؤيد قرار تجديد مبابي لباريس سان جيرمان

قامت فايزة العمري بوضع إعجاب على تغريدة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" نشرها هيرفي بينوت، صحفي بصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وكتب هيرفي: "هذا السبب وراء قرار مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان ما هي القيمة المضافة التي سيقدمها عندما يذهب إلى بطل إسبانيا وأوروبا؟ لا شىء".

وأضاف: "من المستحيل تقدم أفضل من ذلك حتى لو سجل 70 هدفا، لكن في باريس يمكن لمبابي صناعة التاريخ".

وأتم: "هل سيحقق ذلك في العام القادم".

ومن الواضح أن والدة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تتفق مع رأي الصحفي الفرنسي، وترى أن كيليان قرار البقاء في باريس من أجل كتابة تاريخ جديد للنادي الذي لم يسبق وأن حقق لقب دوري أبطال أوروبا من قبل.

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