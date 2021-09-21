والدة رونالدو : ابن كريستيانو أفضل منه وأتمنى رؤيته بهذا النادي !

النجم البرتغالي لم يكن لديه أي مدرب في الطفولة

كشفت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حلمها الأكبر بالنسبة لمهاجم مانشستر يونايتد الحالي.

رونالدو عاد مؤخرًا إلى الشياطين الحمر قادمًا من يوفنتوس، ولكن والدته لا تريد النادي الإنجليزي أن يكون المحطة الأخيرة له بمسيرته.

وأوضحت أنها تريد رؤية اللاعب مرة أخرى بقميص سبورتينج لشبونة البرتغالي، وإن لم يحدث ذلك من خلاله، سيكون من خلال ابنه جونيور التي أطلقت عليه لقب "كريستيانيو".

وقالت والدة رونالدو في بودكاست "ADN de Leao":"رونالدو يجب أن يعود إلى سبورتينج لشبونة، أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى".

وأضافت:"هو يحب مشاهدة مباريات الفريق وقلت له بالفعل:يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت".

وتابعت:"قال لي سنرى ما سيحدث، ولكن إن لم يكن هو، فهناك "كريستيانيو" ابنه الصغير، هو يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه".

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يذكر أن رونالدو ترك لشبونة كمراهق إلى مانشستر يونايتد في موسم 2002/2003، وشق طريقه هناك ليصبح من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.