والدة رابيو تنفي التهدئة مع باريس وتقربه من يوفنتوس

والدة اللاعب الفرنسي أدريان رابيو تنفي أن يكون سيمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان وتقربه بتصريحاتها من يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت فيرونيك والدة اللاعب الفرنسي أدريان رابيو ووكيلة أعماله أنه لم يتلق أي عروضًا جديدة من قبل باريس سان جيرمان لتمديد تعاقده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها فيرونك وأكد خلالها أن نجلها سيرحل بنهاية عقده مع باريس وأنه لا يوجد أي شيء سيغير من ذلك.

وقالت فيرونيك: "أريد أن أوضح عدة أمور، ما انتشر مؤخرًا هي أخبار خاطئة بشكل تام، لم يكن هناك محادثات مع باريس سان جيرمان أو ليوناردو".

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وأضافت: "كل تلك الأخبار كاذبة، لم أتحدث مع ليوناردو سوى مرة وحيدة فقط منذ عودته وودعته من خلالها بشكل لائق، هذا كل ما حدث".

وأكملت: "لم يكن هناك أي عروض منه، ولا يوجد حاليًا أي عروض ولن يكون هناك، لم يتغير أي شيء في موقفنا مع باريس سان جيرمان".

واختتم تصريحاتها: " يمكنك بسهولة أن تؤمن بالخرافات في كرة القدم، لذلك لن أتحدث عن أي شيء قبل أن يتم".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قريبًا للغاية من برشلونة قبل أشهر قبل أن تتحول وجهته ليوفنتوس خلال الأشهر الأخيرة، تحديد عقب توقيع النادي الكتالوني مع فيرنكي دي يونج.