النتائج المباشرة
الانتقالات

والدة رابيو تؤكد رحيله عن باريس سان جيرمان

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
رابيو ينهي قصته مع الفريق الباريسي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكدت والدة اللاعب الفرنسي، أدريان رابيو، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.

وسعى بطل فرنسا، في الإبقاء على لاعبه، بتقديم عروضًا له تشمل زيادة في الراتب، لكنه رفض مفضلاً الرحيل، حيث يظهر برشلونة حسب عدة تقارير الوجهة الأقرب للاعب.

وتحدث فيورنيكا رابيو، وهي وكيله أعماله أيضًا، لإذاعة "RTL" عن موقف متوسط الميدان الفرنسي، وخطوته المحتملة.

اختيارات المحررين

مورينيو يتصدر قائمة المدربين الأكثر استفادة مالية من الإقالات

وقالت فيورنيكا عن موقف اللاعب: "قرار رابيو بالرحيل ثابت وحاسم، الوضع تدهور اليوم تمامًا، ومن المستحيل التراجع".

وأكدت في حديثها أنه ليس خائنًا للنادي الفرنسي: "النادي لا يريد بيع أدريان، هناك عرضًا من برشلونة خلال سوق الانتقالات، النادي رفض، وله كامل الحق في هذا، لكن لايمكننا القول أنه لم يكن على عِلم".

Adrien Rabiot PSG Amiens Ligue 1 20102018

وينتهي عقد رابيو بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي نادي دون العودة لناديه بدءًا من يناير المقبل.

وعن الأندية المتنافسة على ضم اللاعب الدولي البالغ 23 عامًا علقت: "أنا دائمًا احترم القواعد، الجميع يعرف أنني لا يوجد لي الحق في الحديث قبل الأول من يناير المقبل، ولن نتحدث لأي فريق قبل الأول من يناير".

واختتمت بالترحيب بدعم رابطة اللاعبين لابنها: "لا أحد يريد الموافقة على ما حدث في أي فريق فرنسي"

وشارك رابيو في 20 مباراة الموسم الحالي، بقميص الفريق الباريسي، سجل هدفين وصنع مثلهما.

الموضوع التالي:
بوروسيا دورتموند: نستطيع الآن إتمام صفقة بـ100 مليون يورو
الموضوع التالي:
دي روسي: روما يحتاج تغيير استراتيجيته
الموضوع التالي:
ميلان بدون "متوسط ميدان" في مواجهة فيورنتينا
الموضوع التالي:
هل يعود كافاني إلى نابولي بسبب أطفاله؟
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات الجولة 14 في الدوري السعودي، القنوات الناقلة وجدول الترتيب
إغلاق