والدة أرتور ترد على تصريحات كيكي سيتيين وبرشلونة

والدة اللاعب البرازيلي أرتور ميلو غاضبة من تصريحات المدير الفني لفريق برشلونة.

أعربت والدة اللاعب أرتور ميلو نجم وسط ملعب فريق برشلونة عن غضبها من طريقة تعامل إدارة الفريق والمدير الفني كيكي سيتيين معه.

جاء هذا عبر كلمة مقتضبة نشرتها والدة لاعب جريميو السابق عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة قبل قليل.

وكان المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتيين قد تحدث عن اللاعب اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره سيلتا فيجو.

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وكتبت والدة اللاعب البرازيلي: "يا إلهي، الآن سيبدأون في وضع الأخطاء على اللاعب نفسه"، في إشارة لإدارة برشلونة والمدير الفني.

وقال سيتيين: "النادي لم يتواصل معي بشأن رحيل أرتور عن الفريق، هذا الموقف ليس بالطبيعي، لكنه ليس أول لاعب يأتي هنا بالكثير من التوقعات ولا يصل لها".

وأضاف: "في السابق كان إرنستو فالفيردي يطلب منه الحصول على الكرة والحفاظ عليها، الآن نريد منه أن يلعبها بشكل أسرع".

وأكمل: "هو لاعب هام بالنسبة لنا كبقية الفريق، سيتدرب معنا ويسافر ومن الممكن أن يشارك بالغد، ولدي الثقة أنه سيقدم أفضل ما لديه".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد اتفق مع نظيره يوفنتوس على الصفقة التبادلية برحيل أرتور وقدوم بيانيتش مقابل عشرة مليون يورو إضافية، ومن المنتظر الإعلان عنها بشكل رسمي في الساعات المقبلة.