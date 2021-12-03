واقعة نادرة .. لماذا تم احتساب هدف آرسنال الغريب في مانشستر يونايتد؟

شهدت مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال، مساء أمس، الخميس، أحد الأهداف النادرة التي لا تتكرر كثيرًا في عالم كرة القدم.

حادثة غريبة من نوعها وقعت، عندما سجل سميث رو لاعب وسط آرسنال الهدف الأول للمدفعجية في المرمى الخالي للحارس دافيد دي خيا.

الحارس الإسباني كان ساقطًا على الأرض أثناء سير الهجمة، مما سهل المهمة كثيرًا على الإنجليزي الشاب لزيارة شباكه، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3/2.

لماذا تم احتساب الهدف؟

إعادة الهدف أظهرت أن فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد، هو من وقف على كاحل دي خيا، مما تسبب في ارتطامه بالأرض، لذلك إمكانية احتساب خطأ على آرسنال لا يمكن وضعها في الحسبان.

الحكم مارتن أتكينسون قام بوضع صفارته في فمه، بالوقت الذي كان سدد فيه لاعب المدفعجية كرته، لذلك الصفارة جاءت بعد التسديد.

ولو كان الحكم أطلق الصافرة قبل تسديد الكرة بسبب سقوط دي خيا، فكان سيتم إلغاء الهدف بغض النظر عن أي شيء آخر.

ولذلك قرر أتكينسون الاحتكام إلى تقنية الفيديو، حيث كان يعتقد أن دي خيا تعرض للعرقلة من أحد لاعبي آرسنال، لكن الإعادة أظهرت عكس ذلك لذلك قام باحتساب الهدف.

وقد يشعر مانشستر يونايتد بالظلم بسبب هذا القرار، ولكنهم دفعوا ثمن كسر إحدى القواعد الذهبية في كرة القدم، وهي اللعب على صافرة الحكم فقط.

كيف سارت الأمور في المباراة؟

مانشستر تمكن من التعويض بهدف لبرونو فيرنانديش ليتعادل الشياطين الحمر، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه.

مارتين أوديجارد تعادل لآرسنال لتصبح النتيجة 2/2، قبل أن يحسم رونالدو الأمور تمامًا من ركلة جزاء قبل 20 دقيقة من النهاية.

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