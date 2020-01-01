واقعة لم تحدث منذ 40 سنة تؤكد اقتراب رحيل بارتوميو عن برشلونة

حملة ناجحة حتى الآن لسحب الثقة من رئيس النادي الكتالوني

يبدو أن الأسابيع القليلة القادمة، ستشهد ثورة إدارية شاملة في نادي برشلونة الإسباني، بعد الأزمات التي عانى منها الفريق الفترة الأخيرة.

برشلونة خرج الموسم الماضي دون الحصول على أي بطولة، وودع دوري أبطال أوروبا بخسارة كارثية من بايرن ميونخ 8/2 في دور الثمانية.

الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى من أجل رحيل الرئيس جوسيب بارتوميو، بل وصل الأمر لإعلان ليونيل ميسي الرحيل عن النادي، قبل التراجع عن قراره والاستمرار لمدة موسم.

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الوضع الراهن دفع لتكوين حملة منظمة لسحب الثقة من رئيس برشلونة الحالي، والقيام بإجراء انتخابات مبكرة هذا العام.

الحملة المناهضة لإدارة برشلونة، أعلنت اليوم، الخميس، عن جمعها أكثر من 16520 توقيعاً لسحب الثقة من بارتوميو، وهو الحد الأدنى المطلوب للمضي قدماً في الإجراءات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنجح فيها أي حملة مشابهة ضد رئيس برشلونة منذ 40 سنة، حيث سبق أن فشلت كل المحاولات خلال هذه الفترة.

أجوستي بينيديتو سبق أن قام بمحاولة في 2017 لكنه لم يحصل على التوقيعات الكافية، وكذلك أوريول جيرالت ضد خوان لابورتا في 2008 ولكنه فشل بفارق 200 صوت تقريباً.

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بدعم من لابورتا .. حملة سحب الثقة تقترب من الإطاحة ببارتوميو

لابورتا نفسه حاول الإطاحة بالرئيس الأسبق لويس نونيز عام 1998، وكان قريباً، ولكن نونيز أنقذ نفسه بعدما وصلت النسبة إلى 61.5% فقط.

يذكر أن الوضع الحالي في برشلونة بغض النظر عن دعوات سحب الثقة، يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في شهر مارس 2021.