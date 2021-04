واقعة لا تصدق في مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة.. مشجع عارٍ يقتحم الملعب!

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي واقعة فريدة من نوعها، باقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب دون ملابس.

ورغم أن المباراة تقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع المشجع من اقتحام أرضية الملعب وسط صدمة الجميع.

الواقعة بدأت بعد مرور أقل من عشر دقائق على بداية المباراة، حيث تفاجأ الجميع بنزول مشجع عارٍ تمامًا إلى أرض الملعب، فيما يعرف بإسبانيا باسم "الخطاف".

This streaker will get more game time than Van de Beek😭 pic.twitter.com/U6iKLzRQFB