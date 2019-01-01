واقعة غريبة - حكم لقاء بتروجيت والإنتاج ينهي المباراة ثم يعيد اللاعبين لاستكمالها

واقعة لم تحدث من قبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت مباراة بتروجيت والإنتاج الحربي، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز، واقعة في غاية الغرابة، بطلها كان مبروك نبيل حكم المباراة، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

المباراة شهدت احتساب حكم المباراة مبروك نبيل 4 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع، ولكنه أعلن عن نهاية المباراة في الدقيقة 93.

القرار أثار استياء الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، الذي اعترض بقوة على الحكم الذي لم يستكمل الدقائق المحتسبه بالكامل.

🗓️دوري القسم الثاني

فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي يتصدر مجموعة الصعيد بدون أية خسارة حتى الآن وبفارق 11 عن أقرب منافسيه نادي بني سويف 🔝 pic.twitter.com/9sVyYZvOHJ — جول مصر (@goaleg) February 21, 2019

وعلى الفور استجاب مبروك نبيل لاعتراضات جهاز الإنتاج الحربي، وأعاد للاعبي الفريقين إلى الملعب من أجل استكمال اللعب لمدة دقيقة واحدة.

محمد عودة مدرب بتروجيت قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "حكم المباراة لم يعد اللاعبين للملعب بسبب اعتراضات الجهاز الفني للإنتاج الحربي، ولكن الأمر اختلط عليه في احتساب الوقت الضائع، ونبهه المساعدين، ليعيد اللاعبين إلى أرض الملعب".

القصة كاملة - أزمة استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز من البداية

وحقق بتروجيت الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، ليرفع رصيده للنقطة 22 في المركز الخامس عشر، بعيدًا عن منطقة الهبوط.