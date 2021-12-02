واصل كتابة التاريخ على طريقته الخاصة .. ماذا قدم رونالدو أمام آرسنال؟

قاد كريستيانو رونالدو، فريقه مانشستر يونايتد، إلى تحقيق فوزًا هامًا على حساب آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبعد فوز اليوم ارتفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 21 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 23 في المركز الخامس.

وكان رونالدو نجم الليلة، بعدما نجح في تسجيل هدفين مع فريقه، وساهم في حسم المباراة لصالح الشياطين الحمر، الذي بدأ رحلة تصحيح المسار، عقب رحيل مدربه أولي جونار سولشاير.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أبرز أرقام رونالدو أمام آرسنال..

لعب رونالدو لمدة 88 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا، وخرج قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين وسجل هدفي فريقه في المباراة، بينما سجل مواطنه برونو فيرنانديش هدف الشياطين الحمر الثالث.

سدد رونالدو في مباراة الليلة، أربع تسديدات على المرمى، اثنين منهم سكنا الشباك، بينما سدد تسديدتين خارج المرمى، وصنع فرصة محققة للتسجيل.

وأتم صاروخ ماديرا في لقاء الليلة ثلاث مراوغات صحيحة، ولمس الكرة 38 مرة، وبلغت دقة تمريراته 76%.

ووصل الأسطورة صاحب الـ 36 عامًأ، إلى الهدف رقم 801 في مسيرته، والهدف رقم 130 له مع مانشستر يونايتد.