واصل الهجوم على دوري السوبر الأوروبي.. الخليفي يزداد قوة

إذا كان هناك رابح وحيد من اختلاف المصالح الذي حدث بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وما يعرف بـ"أندية دوري السوبر الأوروبي" فبالتأكيد هو ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، والذي اتخذ موقفًا بني عليه رئاسة أخرى لاتحاد الأندية الأوروبية.



الخليفي ما زال مصرًا على وجهة نظره حيال دوري السوبر الأوروبي، متناولًا ما أسماه "المشروع المحبط للأندية الأوروبية".



الخليفي يزداد قوة



منذ مغادرة أندريا أنييلي اتحاد الأندية الأوروبية تحت وطأة كل ما حدث في مشروع دوري السوبر الأوروبي، اكتسب الخليفي وزنًا أكبر في دائرة اتخاذ القرار بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



القطري الآن هو رئيس اتحاد الأندية الأوروبية ورئيس واحد من أهم أندية القارة الأوروبية، هذا الموقف الموافق لتوجهات "يويفا" يجعل الخليفي يزيد إصرارًا على وجهة نظره، وهذا ما تجلى في تصريحاته على هامش مؤتمر اتحاد الأندية الأوروبية أمس الثلاثاء.



الخليفي قال: "الكل ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي، لا يوجد إلا 3 متفقين على هذا الأمر" في إشارة إلى الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.



"كلنا متحدون ما عدا 3 أندية!"



وأضاف الخليفي: "نحن نفكر في المستقبل، نؤمن بمسابقتنا (دوري أبطال أوروبا) وبكل ما يصدر عن يويفا، هناك فوائد عظيمة وشغف كبير نجنيه من كل ما نفعله، الكرة الأوروبية لا تحتاج مسابقة كتلك ستنهي قيمة دوري أبطال أوروبا، لا نحتاج لهذا النظام، الكل ضده، الإعلام، الأندية الكبيرة، الأندية الصغيرة، الكل ضد هذا المشروع ما عدا 3 أندية فقط!".



وأردف الخليفي متحمسًا: "كلنا هنا متحدون، أي شخص يستطيع أن يخبرك أن وحدتنا زادت في 2021، هدفنا هو أن نعزز تلك الوحدة بتحقيق أهدافنا في 2022".

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