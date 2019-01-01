وائل جمعة يكشف سبب هجوم البعض على فايلر

الأهلي يسعى لتحقيق نجاحات مع فايلر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، عن الهجوم على رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق القلعة الحمراء، ورفضه بشكل قاطع.

وكان فايلر قد تولى تدريب الأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتين لاسارتي المدرب السابق الذي رحل عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: "أرفض الهجوم على فايلر في الوقت الحالي والحكم عليه، ويجب أن ننتظر ونرى ما سيفعل".

وأضاف: "اعتقد أن فايلر قد ينجح خلال المرحلة المقبلة، حيث لديه الطموح لتحقيق شيء مع الأهلي في الموسم الحالي ويتوفر له الكثير من المقاومات".

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وتابع المدافع التاريخي للأهلي: "هناك الكثير من يهاجم المدرب بسبب أغراض مشبوهة، لابد من جماهير الأهلي تساند المدير الفني خلال المرحلة المقبلة".

ويسعى الأهلي للعودة مرة أخرى لمستواه بعد الخروج من كأس مصر حيث يرغب النادي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا.