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كأس آسيا

وائل جمعة وحاتم الطرابلسي يؤازران منتخب فلسطين قبل كأس آسيا

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الفدائي يخوض معسكره الأخير بالدوحة قبل البطولة الآسيوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قام عدد من نجوم الكرة العربية بزيارة معسكر المنتخب الفلسطيني، قبل خوضهم منافسات كأس آسيا الإمارات 2019.

ويقيم الفدائي حاليًا معسكره الأخير قبل البطولة في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للكأس، الذي ينطلق في الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

الوفد الذي زار معسكر فلسطين ضم وائل جمعة؛ مدافع منتخب مصر الأسبق، وحاتم الطرابلسي؛ لاعب المنتخب التونسي الأسبق، والمعلق الجزائري حفيظ دراجي، بجانب الحكم السوري الأسبق جمال الشريف، والإعلامي الفلسطيني يحيى نافع.

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وقال جمعة، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" القطرية": "يشرفني أن أكون بمعسكر فلسطين، أتمنى لهم التوفيق، فريق يلعب في ظروف صعبة ومعاناة، أبسط شيء يمكن أن نقدمه لهم هو أن نكون بجانبهم".

بينما كتب الطرابلسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تشرفنا بالأمس بزيارة المنتخب الفلسطيني قبل مشاركته في أمم آسيا، فهو لا يمثل فلسطين فقط بل كل الأحرار والداعمين لقضية شعب سلب وطنه ولاجئين توزع شتاتهم".

ومن المقرر أن يستهل الفدائي مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة سوريا في السادس من يناير المقبل ثم إستراليا يوم 11 ثم الأردن في 15 من الشهر ذاته.

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