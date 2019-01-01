وائل جمعة يروي قصة طريفة عن احترافيته رفقة أبو تريكة

وائل جمعة يتحدث عن التزامه أثناء معسكرات المنتخب الوطني

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

روى وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قصة طريفة، تدل على احترافيته الشديدة خلال الفترة التي مارس فيها كرة القدم، رفقة محمد أبو تريكة زميله بالفريق والفراعنة.

جمعة قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "عندما كنت لاعبًا، لا أعرف السهر لساعات متأخرة، عكس الكثير من اللاعبين".

الصخرة تابع: "بعد الساعة 11:30 مساءً كنت أخلد إلى النوم، مثلما كانت تفعل الشخصية الأسطورية سندريلا التي كانت تختفي منتصف الليل".

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وائل جمعة أردف: "المدرب حسن شحاته، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، كان يمر على جميع غرف اللاعبين، لمراقبتهم ومعرفة من لا ينام في وقت مبكر".

وواصل: "شحاته كان يمر على جميع غرف اللاعبين، باستثناء غرفتي وغرفة محمد أبو تريكة، لأنه كان يعلم جيدًا بأننا نخلد إلى النوم مبكرًا".

وائل جمعة ومحمد أبو تريكة، حققا الكثير من الإنجازات رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر.