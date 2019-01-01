وائل جمعة: التاريخ سيذكر كوليبالي مع جيلبرتو وفلافيو

المالي ربما اقترب من الرحيل عن الأهلي في ظل وجود خمسة أجانب بقائمة الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد وائل جمعة؛ صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالمالي ساليف كوليبالي؛ مدافع المارد الأحمر، مؤكدًا أنه لا يقل عن الثنائي الأنجولي جيلبرتو وأمادو فلافيو؛ نجمي الأحمر السابقين.

المالي أهدر عددًا من الفرص للشياطين الحمر اليوم السبت، خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

بعد الفوز أمام فيتا كلوب - الأهلي يحقق رقمًا غائبًا عنه منذ عام 2016 وبشرى لجماهيره

جمعة قال، خلال الاستديو التحليلي بقناة "بي إن سبورتس": "كوليبالي يؤدي بروح عالية وكأنه يلعب في الأهلي منذ سنوات وكأنه باقٍ كذلك لسنوات، رغم أنه يعلم أن أيامه في النادي معدودة، قاتل على كل كرة ولعب برجولة".

وأضاف: "تاريخ الأهلي سيذكر هذا اللاعب، فرغم الانتقادات السابقة، لكنه لا يزال يؤدي حتى آخر لحظة له بالنادي، وسيذكره التاريخ بجانب جيلبرتو وفلافيو، فما يقدمه خلال الفترة الحالية لا يقل عما قدماه الثنائي خلال سنوات بالأهلي".

ويحتاج الأهلي للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب خلال يناير الجاري، حيث تمسح للوائح بوجود أربعة لاعبين فقط بقوائم كل فريق، ويضم الأحمر حاليًا الخماسي التونسي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي، المغربي وليد أزارو، المالي ساليف كوليبالي، والأنجولي جيرالدو.

يذكر أن المارد الأحمر حقق الفوز أمام فيتا كلوب بثنائية ناصر ماهر وعلي معلول، ليحتل وصافة المجموعة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا في النقاط مع سيمبا التنزاني، المتصدر متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما تغلب على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الجولة نفسها.