وائل جمعة: أجيري مدرب بلاشخصية.. هيثم فاروق: أشك في اختياراته

تعرف على تصريحات وائل جمعة وهيثم فاروق حول مدرب مصر خافيير أجيري

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انتقد وائل جمعة وهيثم فاروق، لاعبا منتخب مصر السابقين، مدرب الفراعنة خافيير أجيري على خلفية عودة عمرو وردة إلى قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا.

أجيري قرر استبعاد وردة من معسكر المنتخب قبل أن يقرر الاتحاد المصري عودته وحرمانه فقط من خوض لقاء أوغندا.

وقال جمعة في تصريحات لقناة beIN Sports قبل مواجهة مصر وأوغندا: "عودة عمرو وردة إلى منتخب مصر تؤكد أنّ أجيري لا يمتلك شخصية قوية وهناك من يفرض عليه الاختيارات".

وتابع: "لو كان المدرب صاحب القرار لما وافق على قرار الاتحاد بإعادة اللاعب. من الواضح أنّه جاء لمصر للحصول على مكاسب مالية فقط".

وضرب أسطورة الفراعنة المثل بموقف حسن شحاتة من أحمد حسام ميدو في 2006 حينما لم يشركه في المباراة النهائية بعد شجاره معه في نصف نهائي البطولة.

من جانبه، علّق هيثم فاروق على الأمر بقوله: "لو أن مانويل جوزيه هو من يدرب المنتخب المصري لكان هدم المعبد ورفض تمامًا عودة وردة".

واختتم: "هذا التصرف من أجيري يجعلني أشك في اختياراته للقائمة. أعتقد أنّه مفروضة عليه".

جدير بالذكر أنّ مصر ضمنت التأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز في أول جولتين على زيمبابوي والكونغو.