"نعم كنت هناك" .. مدرب الاتحاد والأهلي السابق يرد على تورطه في ضرب عارضة أزياء هولندية!

وجه الهولندي هينك تين كات، مدرب الاتحاد الأسبق، ردًا على مزاعم تورطه في حادثة الاعتداء على عارضة الأزياء الشهيرة، سيلفيا جيرسن، في أحد المقاهي بروتردام.

تين كات "71 عامًا"، يمتلك مسيرة تدريبية طويلة، منذ الثمانينيات، فيما عمل مدربًا مساعدًا في برشلونة وتشيلسي، كما خاض تجربة في الخليج، وكانت بوابته في تدريب الأهلي الإماراتي، في موسم 2009-2010، فيما تولى تدريب نادي الاتحاد، في دوري المحترفين السعودي، خلال موسم 2019-2020، إلا أن مسيرته في المملكة لم تستمر أكثر من 11 مباراة.

وذكرت قناة RealityFBI، بأن عارضة الأزياء الهولندية، تلقت ضربة قوية على وجهها، وتعرضت للتهديد بالسلاح، فيما أفاد تقرير الشرطة في بيان صحفي، صدر يوم الأحد، بأن امرأة تعرضت للضرب والركل على يد رجل مجهول الهوية في مقهى بشارع بيرجسي دوربسترات في روتردام، وتم الكشف عن هوية المرأة، وهي سيلفيا جيرسن.

وبحسب ما أكدته إدارة أعمال عارضة الأزياء السابقة، صاحبة الـ40 عامًا، فإن رجلًا مجهولًا قام بضربها وركلها، كما جرّها على الأرض، وأخرج سلاحًا ناريًا وصوّبه تجاهها، قبل أن يلوذ بالفرار من المقهى، دون أن يتم القبض عليه، فيما تعرضت جيرسن، لإصابات طفيفة لم تستدع دخولها المستشفى.

ما علاقة تين كات بالأمر؟

وبحسب المزاعم، فإن هينك تين كات، الذي يقود حاليًا منتخب سورينام، قد لعب دورًا في الحادثة، حيث تم اتهامه بأنه ساعد الرجل الذي قام بضرب جيرسن وهددها بالمغادرة.

واعترف تين كات، بأنه كان موجودًا بالفعل في ذلك المكان، إلا أنه لم يرغب في الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال تين كات، في برنامج "De Oranjezomer"، "بالفعل، كنت هناك، لقد ساعدت في تهدئة الأمور قليلًا، لا أريد إثارة ضجة كبيرة حول هذا الأمر، لأنه لم يكن بتلك الخطورة، أريد أن أكتفي بهذا القدر".

ألقاب في مسيرة تين كات

وكانت رحلة تين كات الأبرز حينما عمل مساعدًا لفرانك ريكارد في برشلونة، حيث كان ريكارد يعتقد بأن المدرب المخضرم قادر على تعويض نقاط ضعفه كمدرب، وقد ساهما معًا في تحقيق إنجازات مع البلوجرانا، بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.

وفي موسم 2006-2007، قرر تين كات أن يشدّ الرحال إلى أياكس من أجل القيادة الفنية للفريق، حيث قاده للفوز بدرع يوهان كرويف "مرتين" وكأس هولندا.

يذكر أن آخر ألقاب تين كات في مسيرته التدريبية، كانت بالفوز بلقب دوري المحترفين الإماراتي مع نادي الجزيرة في موسم 2016-2017، فيما يتولى حاليًا قيادة منتخب سورينام منذ ديسمبر الماضي، إلا أنه فشل معه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حينما خسر أمام بوليفيا، في نصف نهائي التصفيات.