هينديرسون: ليفربول يريد أن يصبح مثل مانشستر سيتي

هل يخرج ليفربول ببطولة هذا الموسم؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جوردان هيندريسون، قائد ليفربول، أن فريقه يسعى أن يحقق عديد البطولات مثل خصمه في البريميرليج مانشستر سيتي.

سيتي أنهى الموسم بتحقيق الثلاثية المحلية بفوزه بالبريميرليج، وكأس الاتحاد وكاراباو، بينما يملك ليفربول فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال هينديرسون للمراسلين بعد تدريب الفريق: "سيتي فاز بثلاثة ألقاب هذا العام، وهذا ما نريد فعله، لا نريد الاكتفاء فقط بلقب واحد".

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وأكمل: "نريد أن نفوز أكثر كل عام، إذا تابعت سيتي، لا يكفيهم بطولة، وهذا شيء يجب أن نسعى لنكون مثله، لا يمكن تغيير ما حدث في البريميرليج، ولكن نملك نهائي".

وختم الدولي الإنجليزي: "شعرنا بخيبة أمل لبضعة أيام، ثم تغير تركيزنا، ولا يوجد ما هو أفضل من نهائي دوري الأبطال".

ووصل ليفربول إلى 97 نقطة في الدوري ولكن لم تكن كافية للفوز بالبريميرليج، ويلعب في الأول من يونيو أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال.