هيندرسون يتحدث عن حلم ليفربول القادم

هيندرسون يوضح هدف ليفربول من الموسم الجديد قبل بدايته

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قال جوردان هيندرسون قائد نادي ليفربول إن الحلم القادم للاعبين والنادي هو أن يظل الشغف مستمرًا في كل مباراة، لا فقط في ليالٍ أوروبية أو عدد بطولات.

وأنهى ليفربول موسمه المنصرم بطلًا لدوري أبطال أوروبا، ووصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز خلف البطل مانشستر سيتي.

ومع بداية الموسم الجديد، يرى هيندرسون ضرورة أن يكون الحلم حاضرًا بشكل مستمر مهما تحقق من بطولات وألقاب.

ويستضيف ليفربول اليوم الجمعة ضيفه نورويتش سيتي في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد على ملعب أنفيلد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وحول ذلك، قال هيندرسون: "لقد كان عملًا كبيرًا ما تحقق في الموسم الماضي، ولكن علينا أن نفكر في المستقبل دائمًا وأن ننظر إلى الأمام"

وأضاف: "لدينا دائمًا حلم في أن يستمر الشغف يلاحقنا نحو تقديم المزيد، هذا ما نعمل من أجله وما نتمنى أن يستمر دائمًا مع دعم الجماهير"

وتابع: "التتويج بكل البطولات خلال هذا الموسم سيكون هدفنا، سنلعب من أجل الدوري الإنجليزي ومن أجل دوري أبطال أوروبا كذلك"

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يذكر أن ليفربول كان قد حقق 97 نقطة في الموسم الماضي للبريميرليج، ولكنه لم ينجح في النهاية في التتويج باللقب.