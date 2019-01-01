هيندرسون سعيد بالفوز وماتيب يتحدث عن هدفه

أبرز ما قاله جويل ماتيب وجوردان هيندرسون عقب فوز ليفربول على آرسنال

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قال جوردان هيندرسون قائد نادي ليفربول إنه سعيد بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب آرسنال

وخسر آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مواجهته أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في قمة مواجهات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب اللقاء، أعرب هيندرسون عن سعادته بالفوز على آرسنال مؤكدًا أنها خطوة من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب لهذا الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وأضاف: "لقد كنا مميزين في شوط المباراة الأول ولكننا نجحنا في اللعب بشكل أفضل في الشوط الثاني وتحويل الفرص إلى أهداف واستغلال نقاط ضعف آرسنال"

بينما تحدث جويل ماتيب عن الهدف الذي سجله في مرمى آرسنال والذي افتتح به التسجيل في شوط المباراة الأول من رأسية رائعة مهدت الطريق لمحمد صلاح لمواصلة التألق

وقال ماتيب: "لقد كانت لعبة مكررة في التدريبات، ولكن الضغط من قبل دفاع آرسنال كان كبيرًا ونجحت في النهاية في الارتقاء ووضع الكرة في المرمى"

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يذكر أن ليفربول قد تصدر جدول البريميرليج بفوزه في المباريات الثلاثة التي خاضها أمام نورويتش سيتي وساوثامبتون وآرسنال على التوالي.