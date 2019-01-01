هيليو سوزا : نُدرك صعوبة مواجهة السعودية ولكن البحرين تستهدف اللقب

دخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب بتأهله إلى نهائي ”خليجي 24“

عبر المدير الفني البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني الأول لكرة القدم عن سعادته بقيادة الأحمر إلى نهائي كأس خليجي 24 المقامة حاليًا في الدوحة.

ودخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب بتأهله إلى نهائي ”خليجي 24“ للمرة الأولى في تاريخه، لذا فإن طموحاته هي التتويج باللقب لأول مرة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النهائي : "سعداء للغاية للعب المباراة النهائية وهذه أفضل لحظاتنا في هذه البطولة المميزة وقد جئنا هنا منذ البداية من أجل الفوز والمنافسة على اللقب".

المنتخب البحريني تأهل إلى مباراة نهائي كأس الخليج عقب التغلب على المنتخب العراقي في نصف نهائي البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

المدرب البرتغالي أضاف : "ندرك أننا سنواجه صعوبة كبيرة في مباراة الغد لكنها كانت ضمن توقعاتنا ونأمل في إنهائها في الوقت الأصلي دون التمديد للوقت الإضافي ونحن قادرون على تحقيق ذلك".

وبالحديث عن الملاعب في الدوحة قال : "اعجبتني ملاعب التدريب في الدوحة بشدة وأتمنى العودة من جديد في وقت لاحق وإقامة معسكرات تدريبية لفريقنا في قطر".

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في الإطار نفسه صرح مهدي حمدان لاعب البحرين وقال : "جاهزون لمواجهة السعودية على لقب البطولة ونسعى لتقديم أداء راق وتحقيق إنجاز الفوز بلقب كأس الخليج"