هيسكي يحذر إيفرتون من صلاح رغم تراجعه

إيميل هيسكي لاعب ليفربول المعتزل يحذر إيفرتون من محمد صلاح رغم تراجع مستواه.

حذر النجم الإنجليزي إيميل هيسكي نجم فريق ليفربول المعتزل ومنتخب إنجلترا فريق إيفرتون من اللاعب المصري محمد صلاح جناح الريدز الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيسكي وأكد خلالها أن صلاح قادر على قلب أي مباراة مهما ظهر أنه بعيدًا عن مستواه.

وقال هيسكي: "محمد صلاح لم يقدم مستويات طيبة خلال الفترة الماضية، ربما كانت الإصابات التي تعرض لها هي السبب في ذلك المستوى الذي ظهر به".

وأضاف: "هذا هو الحال بالنسبة لنجوم كرة القدم في بعض الأحيان، بالرغم من الضرر الذي نعاني منه وحاجة الجسد للراحة نسعى للتواجد والمشاركة في كل المناسبات".

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وأكمل: "صلاح من نوعية خاصة للغاية من اللاعبين يمكن أن يكون يعاني طوال المباراة وخلال دقيقة واحدة يغير كل ذلك ويقدم مستوى لم يتوقعه أي شخص".

وأنهى تصريحاته: "في لحظة واحدة قد يشعل محمد صلاح المباراة بلقطة واحدة منه ويترك فريقه متقدمًا بهدف نظيف، لذلك على إيفرتون أن يكونوا حذرين طوال الوقت منه".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد غاب عن التسجيل مع ليفربول أو الصناعة منذ هدفه الأخير ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي مطلع الشهر الجاري.