هيسكي: صلاح وماني لا يحتاجان للراحة

إيميل هيسكي يرى ضرورة اعتماد كلوب على صلاح وماني بشكل مستمر من أجل ليفربول

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قال إيميل هيسكي قائد ونجم ليفربول السابق إن محمد صلاح وساديو ماني لا يمكن إراحتهما من أجل مصلحة ليفربول، مؤكدًا أنهما لا يحتاجان إلى الراحة من الأساس.

وكان صلاح وماني قد شاركا في الصيف الماضي في بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبي مصر والسنغال، فضلًا عن مشاركتهما طوال الموسم الماضي والذي شارك فيه ليفربول حتى نهاية كل شيء.

وفي الوقت الذي رأى فيه البعض ضرورة إراحة ماني وصلاح من أجل ألا يتعرضا لإصابة تبعدهما عن الفريق لفترة طويلة، رأى إيميل هيسكي عكس ذلك.

وقال: "صلاح وماني لاعبان من طراز فريد، وجودهما مهم من أجل ليفربول ولا يمكن للفريق الاستغناء عنهما لفترة في منتصف الموسم الذي سيشهد الكثير من المباريات الصعبة"

وأضاف: "على الرغم من ضغط المباريات الكبير إلا أنهما لا يحتاجان للراحة، نظام التدريب في الأندية الكبرى وفي ليفربول بشكل خاص يجعل اللاعب أكثر قدرة على التعامل مع مثل هذه الضغوطات، خاصة اللاعبين الكبار الذين يتعرضون لتدريبات خاصة"

وتابع: "غياب صلاح وماني في وسط الموسم سيعرض ليفربول لاحتمالية فقدان نقاط هامة في المنافسة على لقب البريميرليج، وهذا أمر مرفوض من الجميع هنا"

وأردف: "أعتقد أن كلوب لديه خطة للتعامل معهما على مدار الموسم، لقد أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه الأمور بأفضل طريقة ممكنة"

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يذكر أن محمد صلاح لن يشارك في المعسكر الحالي مع منتخب مصر، بينما يشارك ساديو ماني مع منتخب بلاده السنغال خلال التوقف الدولي الحالي.