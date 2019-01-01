الليجا

هيريرا يُكذب حجة موراتا بعد تعادل أتلتيكو مدريد

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Javier Soriano
نجم العاصمة مدريد يرفض لوم دوري الأبطال بعد السقوط أمام بلد الوليد

فشل نادي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على مُضيفه بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني وذلك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتراجع فريق العاصمة في سباق الليجا هذا الموسم.

كان أتلتيكو مدريد قد نجح في الفوز بالمباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا على ضيفه لوكوموتيف موسكو بنتيجة 2-0 خارج الديار، بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي 2-2.

وفي تصريحات لاعب الفريق هيكتور هيريرا قال: "لم نتمكن من صنع الفارق في المباراة، تقدمنا كثيرًا في الدقائق الأخيرة وكدنا نخطف الهدف ولكن لم نقوم بذلك بطريقة صحيحة".

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وتابع: "بالطبع نحن نشعر بالحزن بسبب عدم تحقيق الفوز، الكثير من الألقاب يتم حسمها في مباريات مثل هذه، ولكن أيضًا علينا أن نكون سعداء بالنقطة التي حصلنا عليها، قد تكون مهمة لنا لاحقًا في سباق الدوري".

وفي الأخير قال: "لا يمكن أن نلوم السفر واللعب بعيدًا في موسكو، اللاعبين الكبار يجب أن يكونوا معتادون على مثل تلك المباريات ومثل هذا الضغط".

يذكر أن زميله ألفارو موراتا قد تحدث عن مباراة دوري الأبطال وأنها كانت سبب في بعض الإرهاق لهم وظهر ذلك في مباراة بلد الوليد في الدوري.

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