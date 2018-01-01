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هيريرا يرفض المقارنة بين مورينيو وسولشار

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هيريرا يرفض المقارنة بين مورينيو وسولشار لاعب وسط مانشستر يونايتد أندير هيريرا يرفض انتقاد مورينيو بعد رحيله

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

رفض أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، المقارنات بين جوزية مورينيو المدرب المقال من مانشستر يونايتد، وأولي جونار سولشار المدير الفني الحالي للفريق الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

وقال هيريرا في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بعد المباراة: "لقد فزنا في آخر ثلاث مباريات، ولكني لا أود المقارنة بين المدربين، أنا ممتن لمورينيو وما فعله للفريق، والآن نعيش تجربة أخرى مع مدرب جديد، هذا هو ما في الأمر".

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كما أضاف اللاعب الإسباني: "الفريق يعيش حالة جيدة الآن، نلغب بشكل جيد ونستمتع بما نقدمه، كما أن الأمور تكون سهلة بجهود المهاجمين، مدربنا أخبرنا منذ اليوم الأول له، أن الطريقة الأفضل للفوز هي استمرار الهجوم في حال تقدمك على الخصم، هذا ما اعتاد عليه النادي دائمًا".

وتابع هيريرا حديثه وقال: "الطريقة الأفضل للدفاع هي المحافظة على الكرة ومواصلة الهجوم، عندما تفوز وتحرز الكثير من الأهداف لا تستطيع الانتظار للمباراة القادمة، أتمنى أن نقدم نفس المستوى، نحن بالمركز السادس وهذا ليس مكاننا الطبيعي نظرًا لإمكانيات الفريق".

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