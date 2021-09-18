هيريرا يجيب على السؤال المحير .. من يسدد ركلات الجزاء في باريس؟

من يسدد ركلات الجزاء في باريس؟

أجرى أندير هيريرا، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان حوار صحفي، متحدثًا فيه عن عدة أمور على رأسها هوية منفذ ضربات جزاء الفريق ورحيل مبابي.

منذ وصول ميسي إلى حديقة الأمراء، بدأ الجميع في طرح سؤال وحتى وقتنا هذا لم يجب عليه أحد: من سيسجل ركلات الجزاء؟

تسديد ضربات الجزاء في باريس سان جيرمان هي أزمة موجودة بالفعل داخل الفريق، ويعلم الجميع أن بوصول ميسي، الأمور ستزداد حدة.

ماذا قال هيريرا عن أزمة مسدد ضربات الجزاء؟

في مقابلة صحفية مع "ماركا" الإسبانية، تحدث هيريرا وقال: "الحقيقة أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولم نتناقش حول الموضوع، ولكن لدي يقين بأنه لن يكون أنا".

وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك سيسبب أي مشاكل، الثلاثي يتمتعون بعلاقة قوية فيما بينهم، لا أعرف ما إذا كانوا سيتبادلون الأدوار أو يلعبون حجر ورقة مقص".

هل هيريرا يعتقد بأن مبابي سيبقى بعد نهاية الموسم أم سيذهب لمدريد؟

"هذا يعتمد على ما سيحدث في هذا الموسم، إذا شعر بأهميته سيحاول النادي بشكل أكبر من أجل بقائه، وزملائه في الفريق سيحاولون جعله يشعر بالراحة ولكنه في النهاية، هذا قرار شخصي للغاية".

من برأيك يمتلك الجودة الأعلى بين الثلاثي؟

قال الإسباني: "كيليان هو الأفضل في المساحات، ونيمار الأفضل في المراوغات والقيام بحركات لا يتوقعها أحد، أما ميسي فهو الأفضل في كل شيء آخر، في فهم اللعبة ومتى يلعب كرة قصيرة ومتى يلعب كرة طويلة، وما يجب فعله في كل الأوقات، قد يكون الظهير الأيمن أو الأيسر، سيكون الأفضل في كل المراكز ماعدا حارس المرمى".

الجدير بالذكر أن هيريرا يعتبر قطعة أساسية مع فريق بوتشيتينيو، حيث شارك مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم في سبع مباريات، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

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