هيريرا وفيراتي عن حكم مواجهة سيتي : سلوكه غير لائق وقام بشتمنا

واقعة مثيرة للجدل في نصف نهائي الأبطال

كشف أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن زميله لياندرو باريديس تعرض للسباب من الحكم بيورن كويبس خلال مواجهة مانشستر سيتي.

ثنائية من رياض محرز صعدت بالفريق الإنجليزي على حساب نظيره الفرنسي على ملعب الاتحاد، بعد فوز سيتي 2/0 في الإياب و4/1 في مجموع الذهاب والعودة.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت حالة من الغليان، عندما تلقى أنخيل دي ماريا جناح باريس البطاقة الحمراء، وحدثت بعض المشاجرات الخفيفة بين لاعبي الفريقين قبل أن يتدخل الحكم.

هيريرا قال لإذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية بعد اللقاء:"الحكم قال للياندرو باريديس اغرب عن وجهي مستخدمًا بعض الألفاظ غير اللائقة".

وأضاف:"لو قلنا ذلك بشكل علني ربما يتم إيقافنا لفترة لا تقل عن أربع مباريات أوروبية".

ومن جانبه انضم ماركو فيراتي لاعب وسط باريس لزميله الإسباني قائلًا:"قال لي نفس الكلمة بنفس الألفاظ عدة مرات".

وتابع:"لو قلت له نفس الكلمة ربما يتم إيقافي 10 مباريات، بالطبع أتحدث كثيرًا مع الحكم لكني لا أقول أبدًا هذه الألفاظ".

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وفي نهاية حديثه أعرب فيراتي عن إحباطه من خروج فريقه بهذه الطريقة، وتوديعه لدوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

يذكر أن مانشستر سيتي ينتظر الفائز من ريال مدريد وتشيلسي مساء الأربعاء، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للمباراة النهائية.