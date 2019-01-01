هيريرا: نيمار يمكنه الفوز بالكرة الذهبية للثلاث سنوات القادمة

أندير هيريرا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يؤكد أن فريقه محظوظ لوجود البرازيلي نيمار في صفوفه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته لوجود النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن زميله يمكنه تحقيق الكرة الذهبية عدة مرات في السنوات القليلة المقبلة.

وقال هيريرا: "أنا سعيد لكوني ألعب في الوقت الحالي بجوار نيمار ولن أتحدث عن نافذة الانتقالات فهو الآن لاعبًا لباريس سان جيرمان".

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وأضاف: "نيمار لاعب مذهل ويمكنه أن يحقق الكرة الذهبية هذا الموسم ولمدة موسمين قادمين، نحن سعداء للغاية لوجوده ونتمنى أن يستمر هكذا طوال العام".

وأكمل بشأن لقاء الأمس: "مواجهة ليون دومًا ما تكون صعبة فهم فريق يمتلك لاعبين لديهم إمكانيات كبيرة لكننا سيطرنا على المباراة".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى فوز فريق باريس سان جيرمان بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار في نهايته ليمنح فريقه الثلاث نقاط.