هيريرا: أصبحت مشجعًا لمانشستر يونايتد ولن أنسى سنوات مسرح الأحلام

تعرف على تصريحات هيريرا بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد

أكد أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، أنّه لن ينسى جماهير الشياطين الحمر مشيرًا إلى الذكريات الجميلة التي عاشها في مسرح الأحلام.

التقارير الصحفية أكدت أنّ اللاعب الباسكي سوف ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وقال هيريرا في تصريحات للموقع الرسمي: "إنّه أمر محزن للأمانة، لقد استمتعت كثيرًا في السنوات الخمس الماضية ولكن حان الوقت للمضي قدمًا، أود أن أشكر الجماهير على دعمهم المستمر لي وللفريق".

وتابع: "كل مباراة بقميص مانشستر يونايتد كانت رائعة والجميع تعامل معي بتقدير لكوني لاعبًا في الشياطين الحمر، وهذا الأمر سيبقى معي للأبد وأدين بالكثير للجمهور".

اللاعب الباسكي أشار إلى أنّه لم يكن من قبل مشجعًا لمانشستر يونايتد ولكن الآن ستبقى الشياطين الحمر في عقله للأبد.

A goodbye message from @AnderHerrera . 🔴 #MUFC pic.twitter.com/z56bmBwXa9

وأردف: "هناك العديد من المباريات التي لا تُنسى مثل الفوز بالدوري الأوروبي في 2017 ونهائي كأس الاتحاد ضد كريستال بالاس في 2016 وبعدها بعام نهائي كأس الرابطة وكذلك الفوز بالدرع الخيرية أمام ليستر سيتي. الأهم بالنسبة لي كان تعامل الجمهور معي. وبالطبع هناك أيضًا لحظات سيئة".

واختتم: "أود شكر جميع الطاقم التدريبي الذي تعاملت معه في النادي ولن أنسى أصدقائي الإسبان الذين ساعدوني كثيرًا والأهم دائمًا هو تقديري وحبي لكل مشجع في مانشستر يونايتد".

وسوف تكون آخر مباراة للاعب في "أولد ترافورد" غدًا، الأحد، أمام كارديف سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

جدير بالذكر أنّ لاعب أتلتيك بلباو السابق انضم إلى مسرح الأحلام في 2014 مقابل 36 مليون يورو.