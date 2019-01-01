هيريرا مدافعًا عن مورينيو: اللاعبون سبب التراجع

تعرف على تصريحات هيريرا حول فترة مورينيو في مانشستر يونايتد

أكد أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، أنّ الإخفاق في الموسم الحالي لم يكن بسبب جوزيه مورينيو، مدرب الفريق السابق، مشيرًا إلى تحمل اللاعبين جزءًا كبيرًا من المسؤولية.

مورينيو أُقيل من تدريب الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي ليخلفه أوليه جونار سولشار.

وقال صاحب الـ 29 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "علينا تحمل المسؤولية أيضًا، من الظلم أن نلقي باللوم على المدرب أعتقد أننا مخطئين بنسبة 75%".

وتابع: "من السهل إقالة المدرب وتوجيه كل الانتقادات له ولكن الحقيقي أنّ كل لاعب يتحمل نتيجة ما حدث خلال الموسم الجاري".

اللاعب الباسكي أكد أنّ سبيشال وان فعل كل شيء لأجل تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق موضحًا أنّه يحترمه لما قدمه في أول موسمين مع مانشستر يونايتد.

يراوغ - يمر - يُسجل- يحتفل 👌



نبذة من مقتطفات جريزمان في دوري أبطال أوروبا 👀pic.twitter.com/W8Bcw5djaj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

واختتم: لا يوجد أحد في مانشستر يونايتد سعيد بإنهاء الدوري في المركز السادس والخروج من جميع البطولات، ولكن كما ذكرت لوم شخص واحد فقط أمر ظالم".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد أعلن رسميًا رحيل هيريرا بنهاية عقده في الأول من يوليو فيما أكدت تقارير صحفية توقيعه مع باريس سان جيرمان.