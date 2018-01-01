هيرنانديز: يلمح لإمكانية رحيله عن أتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات لوكاس هيرنانديز بشأن إمكانية الانضمام لبايرن ميونخ

ألمح لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق المدريدي إلا أنّه رفض تأكيد وصوله لقرار نهائي.

وقال هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "أنا مرتاح في مدريد وإسبانيا والجميع لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي ولكن في كرة القدم هناك دائمًا متغيرات".

وأضح: "لم أقرر مستقبلي بعد، عليّ بدراسة الإيجابيات والسلبيات في الأمر وأرى ما هو الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي سواء بالااستمرار في أتلتيكو مدريد أو الرحيل".

لوكاس أكد وجود عدد من العروض من فرق أوروبية لكنّه لم يحسم موقفه مشيرًا إلى أن الاستمرار في أتلتيكو لا يزال خيارًا مطروحًا.

اااه من الفراق يا ليو 🤦‍♂️

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▪️ جدير بالذكر أن ليو صرّح مؤخرًا أنه يتمنى عودة نيمار مجددًا لـ برشلونة 🎙️



( 🖌️🎨 : @omomani) pic.twitter.com/nl1xJGs5Wj — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

واختتم: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي والإسباني هما الأفضل على الإطلاق وأفضل اللعب في أحدهما ".

وشارك لوكاس هيرنانديز في 17 مباراة خلال الموسم الجاري مع أتلتيكو مدريد كما حقق بطولة كأس العالم مع فرنسا في الصيف الماضي.