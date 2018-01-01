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هيرنانديز: يلمح لإمكانية رحيله عن أتلتيكو مدريد

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تعرف على تصريحات لوكاس هيرنانديز بشأن إمكانية الانضمام لبايرن ميونخ

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ألمح لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق المدريدي إلا أنّه رفض تأكيد وصوله لقرار نهائي.

وقال هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "أنا مرتاح في مدريد وإسبانيا والجميع لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي ولكن في كرة القدم هناك دائمًا متغيرات".

وأضح: "لم أقرر مستقبلي بعد، عليّ بدراسة الإيجابيات والسلبيات في الأمر وأرى ما هو الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي سواء بالااستمرار في أتلتيكو مدريد أو الرحيل".

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لوكاس أكد وجود عدد من العروض من فرق أوروبية لكنّه لم يحسم موقفه مشيرًا إلى أن الاستمرار في أتلتيكو لا يزال خيارًا مطروحًا.

واختتم: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي والإسباني هما الأفضل على الإطلاق وأفضل اللعب في أحدهما ".

وشارك لوكاس هيرنانديز في 17 مباراة خلال الموسم الجاري مع أتلتيكو مدريد كما حقق بطولة كأس العالم مع فرنسا في الصيف الماضي.

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