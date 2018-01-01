تشافي: قطر مستعد لبطولة أمم أسيا

قائد برشلونة السابق يشيد بمنتخب قطر ويؤكد أنّه سيقدم بطولة جيدة في كأس العالم 2022. تعرف على تصريحات تشافي

أشاد تشافي هيرنانديز، لاعب السد الحالي وبرشلونة السابق، بمستوى منتخب قطر مؤكدًا جاهزيته لبطولة أمم آسيا وكأس العالم في 2022.

قطر افتتحت ملعب لوسيل مساء أمس، السبت، والذي سيكون بين الملاعب التي تستضيف كأس العالم في 2022.

وقال قائد السد: "أعتقد أن منتخب قطر يستعد بصورة جيدة للغاية ويقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وتابع: "لديه مدرب جيد وهو فليكس سانشيز، وأعتقد أننا سنرى نسخة قوية من قطر في أمم آسيا خلال شهر يناير المقبل".

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تشافي أكد أنّ قطر تمتلك ثقافة كرة القدم والمنتخب يستطيع المنافسة مبرهنًا على ذلك بالفوز على سويسرا والتعادل مع أيسلندا وديًا".

واختتم: "أجهز نفسي لأكون مدربًا وربما أبدأ الموسم المقبل ولكن حتى اللحظة أنا لاعب للسد".

وكان تشافي قريبًا من الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، لكن فشل السد بعد الخروج من نصف نهائي المسابقة، ليحقق 3 ألقاب مع الزعيم القطري.